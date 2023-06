Rock am Ring 2023 Limp Bizkit bringen den Nürburgring zum Beben

Am Freitagabend jedoch hielt Fred Dursts Stimme durch. Limp Bizkit spielten neben den oben genannten Liedern auch andere Klassiker wie „My Way“ oder „Nookie“. Auch diverse Cover, unter anderem von The Who (“Behind Blue Eyes“) und George Michael (“Faith“), fanden Einzug in die Setlist. Allerdings kam es direkt im zweiten Song (“Hot Dog“) zu einer technischen Panne: Die Band war auf den Lautsprechern nicht mehr zu hören. Das Publikum sang kurzfristig weiter, danach herrschte Stille. Sowohl die Band als auch die Fans schienen es jedoch mit Humor zu nehmen. Nach einer kurzen Pause war der Fehler behoben und die Party ging ungehemmt weiter. Die Zuschauer waren begeistert. Fotos vom Auftritt sehen Sie in unserer Bilderstrecke.