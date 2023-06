Vom Rockstore bis zur Bühne Rundgang über Rock am Ring 2023

Drei Tage lang schlägt das Herz der deutschen Rockszene am Nürburgring. In diesem Jahr sind laut Veranstalter mehr als 70.000 Menschen in die Eifel gekommen, um Band wie die Foo Fighters, Kings of Leon und die Toten Hosen zu sehen. Wir nehmen alle, die nicht zu Rock am Ring fahren konnten, mit auf einen Rundgang über das Gelände.