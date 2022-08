Kultfestival in der Eifel : Das müssen Sie zu Rock am Ring 2023 wissen

Adenau 2023 findet das Musikfestival Rock am Ring zum 36. Mal statt. Wir haben alle wichtigen Informationen zu dem beliebten Event zusammengefasst.

Wann und wo findet das 36. Rock am Ring Festival statt?

Das größte Musikfestival Deutschlands findet vom 2. bis 4. Juni 2023 statt. Zum Feiern, Singen und Tanzen werden sich die Festival-Besucher dann wieder in der Eifel am Nürburgring in der Nähe von Koblenz versammeln.

So viel kosten die Tickets für Rock am Ring 2023

Am 24. August 2022 startete der Vorverkauf der Tickets für das Rock am Ring 2023. Das Weekend Festival Ticket ist an allen drei Tagen des Festivals gültig und liegt derzeit bei rund 230 Euro. Erwerben kann man es über den Veranstalter und Ticketverkäufer Eventim. Zum Parken und/oder Campen ist ein zusätzliches Ticket erforderlich. Die verschiedenen Optionen werden auf der offiziellen Festival-Website genauer erklärt.

Das ist das Line-up zu Rock am Ring 2023

Aktuell ist noch nicht bekannt, wie das Line-up beim Rock am Ring 2023 aussehen wird. Letztes Jahr waren Headliner wie Green Day, Volbeat und Muse dabei, aber auch Künstler wie Jan Delay, Marteria und Scooter spielten auf dem Festival.

Camping und Parken am Festivalgelände von Rock am Ring 2023

Die Festival-Tickets berechtigen nicht zum Campen und Parken auf den ausgewiesenen Flächen. Schlafen kann man auf dem Gelände in fünf verschiedenen Kategorien: General, Green, Caravan, Rock 'n' Roll und in der Luxusedition, dem Experience Camp. Die Preise bewegen sich hier zwischen 70 und mehr als 2000 Euro.

„General“ bedeutet klassisches Camping. Besondere Regeln zum Umweltschutz und zur Nachtruhe gibt es hingegen in der „Green Camping Area“. Stromversorgung im Umkreis von etwa 50 Metern gibt es im Rock-'n'-Roll-Camping. In allen drei Kategorien ist das Parken inklusive. Beim Caravan Ticket wird zwischen den Zonen A, B und C unterschieden, zu denen man auf dem Ticket-Reiter des Veranstalters genauere Infos findet.

Komfortable Übernachtungsmöglichkeiten und kostenlose Sanitäranlagen sowie befestigte Wege gibt es beim VIP-Camping, dem sogenannten „Experience Camp“. Im VIP-Bereich steht den Besuchern ein direkter und eigener Zugang zu dem ersten und zweiten Wellenbrecher der Hauptbühne und dem Festivalgelände zur Verfügung.

Anfahrt zu Rock am Ring

Autofahrer aus Mayen/Koblenz, Köln/Bonn fahren über die Autobahn A61 und nehmen die Abfahrt Wehr. Dann geht es über die Bundesstraßen B412 und B258 direkt an den Nürburgring. Von Trier über die Autobahn A48 fahren Besucher in Ulmen ab, zum Festival geht es dann über die Bundesstraße B257 in Richtung Adenau. Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich das Festival gut erreichen. Von den Bahnhöfen Koblenz Hbf, Köln Hbf, Bonn Hbf und Ahrbrück Bahnhof fuhren in den vergangenen Jahren Sonderbuslinien zum Festivalgelände.

Wie viele Zuschauer kommen zu Rock am Ring?

Der Zuschauerrekord des Festivals stammt aus dem Jahr 2016. Insgesamt 92.500 Zuschauer nahmen damals an dem Festival teil. 2022 war es nach zwei Jahren Corona-Pause ebenfalls sehr voll - es kamen 90.000 Zuschauer zum Nürburgring.

