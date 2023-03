Kultfestival in der Eifel Das müssen Sie zu Rock am Ring 2023 wissen

Autofahrer aus Mayen/Koblenz, Köln/Bonn fahren über die Autobahn A61 und nehmen die Abfahrt Wehr. Dann geht es über die Bundesstraßen B412 und B258 direkt an den Nürburgring. Von Trier über die Autobahn A48 fahren Besucher in Ulmen ab, zum Festival geht es dann über die Bundesstraße B257 in Richtung Adenau. Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich das Festival gut erreichen. Von den Bahnhöfen Koblenz Hbf, Köln Hbf, Bonn Hbf und Ahrbrück Bahnhof fuhren in den vergangenen Jahren Sonderbuslinien zum Festivalgelände.