Beliebtes Festival Das ist das Line-up von Rock am Ring 2023

Das Festival in der Eifel findet auch in diesem Jahr wieder drei Tage lang und parallel zum Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg statt. In diesem Jahr werden weniger Besucherinnen und Besucher erwartet als im vergangenen Jahr. Von etwa 60.000 Feiernden gehen die Veranstalter bei Rock im Park aus, von mehr als 70.000 bei Rock am Ring. Im vergangenen Jahr waren es noch 75.000 beziehungsweise 90.000. Als Gründe nennt Festival-Sprecherin Carolin Hilzinger einen späteren Vorverkaufsstart und die gestiegenen Ticketpreise in Kombination mit den hohen Lebenshaltungskosten. „Da überlegen die Leute, was sie sich privat leisten“, sagt sie.