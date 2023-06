Legendäres Festival in der Eifel So war Rock am Ring 2023

In diesem Moment genießen Katharina (26) und Chris (20) das kühle Nass ihres Swimmingpools auf dem Zeltplatz. Es ist Sonntagnachmittag, die Sonne brennt, das Bier schmeckt. An Morgen denken die beiden noch nicht, sie freuen sich erst einmal auf die Headliner dieses Tages: die Toten Hosen. Doch schon am Montag müssen sie wieder zurück nach Warstein, zurück ins normale Leben. Nach drei Tagen lauter Rockmusik, unruhigen Nächten auf dem Zeltplatz und Sonne satt wartet ein geregelter Alltag auf sie und rund 70.000 weitere Besucher von Rock am Ring. Deutschlands größtes Musikfestival ist am Sonntagabend nach Auftritten unter anderem von den Foo Fighters, Papa Roach, Limp Bizkit und Apache 207 zu Ende gegangen. Trotz Besucherschwund und einiger Kritik an der Programmgestaltung blicken Veranstalter und Besucher auf ein gelungenes Festivalwochenende zurück.