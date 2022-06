„Leute sind gierig nach Spaß“ : Regennasser Endspurt bei Rock am Ring

Foto: Tobias Dupke 9 Bilder Ein Rundgang über Rock am Ring

Adenau Nach zwei traumhaften Tagen mit viel Sonnenschein brauchen sich die Festivalbesucher am Sonntag nicht mehr einzucremen: Wolken, immer wieder Regen, Temperaturen um die 16 Grad. Auf den drei Bühnen geht es dagegen weiterhin heiß her.

Deutschlands größtes Musikfestival geht an diesem Sonntag zu Ende. Mit den Beatsteaks, Volbeat, Billy Talent und Korn steht am dritten Tag des Mega-Events in der Eifel wieder der Rock im Mittelpunkt – und das Wetter. Denn nach zwei sonnenverwöhnten Tagen regnet es seit der Nacht immer wieder. Aber was wäre Rock am Ring ohne Regen…? Auf dem Traditionsfestival hat es bisher jedes Jahr geschüttet.

90.000 Besucher erleben am Pfingstwochenende das erste große Musikfestival nach zweijähriger Corona-Pause. Polizei und Rettungskräfte sprechen von einem ruhigen Verlauf. Es habe bis zum Sonntagnachmittag keine größeren Zwischenfälle gegeben, erklärt eine Polizeisprecherin: „Die Zahl der Straftaten ist sehr niedrig im Vergleich zu Vor-Corona-Jahren.“ Ihr Kollege kennt auch den Grund dafür: „Die Leute sind gierig nach Spaß und Freude.“ Da bleibt nur wenig Platz für Ärger.

„Endlich wieder Konzerte“, sagt auch Sascha (44) aus Düsseldorf. Er steht mit seiner Regenjacke und einem Bier auf dem Festivalgelände vor der Hauptbühne und schaut der Hardrock-Band „Airbourne“ zu. Die kannte er vorher nicht besonders gut. „Die gehen aber echt gut ab“, sagt er und wippt mit seinem Kopf im Takt mit. „Rock am Ring tut richtig gut.“

Am Freitag eröffnete die Ibbenbürener Band Donots den dreitägigen Musikmarathon im Schatten der Nürburg – „nach 888 Tagen ohne Konzert“, wie Sänger Ingo Knollmann erklärte. Die Festivalbesucher erlebten einen energiegeladenen Auftritt – und eine faustdicke Überraschung: Die Donots hatten die Toten Hosen eingeladen und spielten mit den Düsseldorfer Punkrockern den Klassiker „Hier kommt Alex“. Als Campino dann „unseren zweiten großen Hit“ ankündigte und die Musiker „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten anstimmten, kochte die Stimmung. Ein unvergesslicher Moment für die Besucher und auch für die Bands.

Am Freitag standen noch Bands wie die Broilers, Weezer, The Offspring, Marteria (wieder mit kurzzeitiger Unterstützung durch die Toten Hosen) und als Headliner Green Day auf der Bühne. Am Samstag traten die Sportfreunde Stiller, Alligatoah, Placebo, Casper und Muse auf. Insgesamt haben knapp 70 Bands bei Rock am Ring in der Eifel gespielt.

Das Festival am Nürburgring gibt es bereits seit 1985. Marek Lieberberg setzte den Grundstein für die Veranstaltung, die eigentlich nur eine einmalige Sache sein sollte. Doch der Erfolg sorgte dafür, dass sich daraus eine Marke entwickelt hat, die bis heute Bestand hat. Vor einigen Jahren wanderte das Festival kurzzeitig auf den Flugplatz nach Mendig, doch es kehrte wieder zurück an den Ring. Zweimal musste die Veranstaltung wegen Corona ausfallen. Nun hat die Berliner Agentur DreamHaus die Organisation übernommen.

Und auch gleich einige Änderungen vorgenommen: Neben Mehrwegbechern gibt es Mehrwegbesteck mit einem Pfandsystem. Der Müll soll erfasst werden, um daraus Schlüsse für die kommenden Jahre ziehen zu können. Aus Zelten, die nach dem Festival von den Besuchern zurückgelassen werden, sollen Taschen, Rucksäcke und Jacken gefertigt werden. Außerdem können die Festivalbesucher nur noch mit einem Armband bezahlen, auf das sie im Vorfeld Geld gebucht haben. Das ist per App, aber auch an Terminals oder via Bareinzahlung auf dem Festivalgelände möglich. Ein Discounter hat vor dem Eingang ein riesiges Zelt aufgebaut und darin einen Rockshop eröffnet, in dem sich die Besucher unter anderem mit Grillfleisch, Bier und Backwaren versorgen können. Rettungsdienste und Polizei haben Einsatzzentralen aufgebaut. Wenn Rock am Ring in die Eifel kommt, wird eine kleine Stadt mit entsprechender Infrastruktur aus dem Boden gestampft.

Corona spielt auf den Zeltplätzen und auf dem Festivalgelände übrigens keine Rolle mehr. Auflagen gibt es keine, die Menschen können Abstandregeln aber auch unmöglich einhalten. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, ob es unter den Ringrockern zu einem überdurchschnittlichen Infektionsgeschehen kommt oder eben nicht.