Rock am Ring 2022 : Das Line-up beim Rock am Ring 2022

Nürburgring Das Rock am Ring Festival findet auch 2022 wieder statt. Mehr als 80 Musik-Acts spielen für tausende Musik-Fans auf verschiedenen Bühnen. Das komplette Line-up im Überblick.

Das Rock am Ring Festival findet vom 3. bis 5. Mai 2022 in der Eifel am Nürburgring in der Nähe von Koblenz statt. Auch diesmal werden wieder etwa 75.000 Besucher erwartet. Dazu spielen dutzende Bands und Solo-Künstler auf drei verschiedenen Bühnen.