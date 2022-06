Kultfestival in der Eifel : Das müssen Sie zu Rock am Ring 2022 wissen

Das müssen Sie zu Rock am Ring 2022 wissen

Kultfestival in der Eifel

Adenau Nach zweijähriger Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie findet das Musikfestival Rock am Ring 2022 wieder statt. Wir haben alle wichtigen Informationen zu Rock am Ring 2022 zusammengefasst.

Wann und wo findet das 35. Rock am Ring Festival statt?

Das größte Musikfestival Deutschlands findet vom 3. bis 5. Juni 2022 statt. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause können die Festival-Besucher nun wieder zu den rund 80 Bands auf drei Bühnen in der Eifel am Nürburgring in der Nähe von Koblenz feiern, singen und tanzen. Zu dem Festival werden etwa 75.000 Besucher erwartet.