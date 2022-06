Beim Eröffnungskonzert der Donots : Rock am Ring startet mit Überraschungsauftritt der Toten Hosen

Die Hauptbühne von Rock am Ring mit Ingo Donot und Campino. Foto: Tobias Dupke

Eifel Beim Eröffnungskonzert des Rockfestivals in der Eifel standen plötzlich die Toten Hosen auf der Bühne. Zuvor hatten die Donots bereits einige Songs bei ihrem Grand Opening gespielt.

Rock am Ring 2022 ist mit einer riesigen Überraschung für die rund 90.000 Fans gestartet: Beim Eröffnungskonzert der Donots stimmten die Jungs aus Ibbenbüren den Hosen-Klassiker „Hier kommt Alex“ an. „Was wäre Rock am Ring ohne die Hosen?“, fragte Sänger Ingo Donot. Nachdem die Donots das Lied in einer sehr ruhigen Variante durchgespielt hatte, kamen plötzlich die Toten Hosen auf die Bühne und spielten den Song noch einmal, dieses Mal in der Originalversion. Ein Gänsehautmoment, als Campino & Co. auf die Bühne traten und loslegten. Es folgte noch „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten, dann verabschiedeten sich die Punkrocker aus Düsseldorf auch schon wieder.

Am Freitagnachmittag ist das größte Rockfestival Deutschlands am Nürburgring in der Eifel eröffnet worden. 90.000 Fans pilgerten an die Rennstrecke, die noch bis Sonntagnacht Schauplatz des Spektakels ist. Am Freitag treten noch The Offspring, Broilers, Green Day und Marteria auf. Am Samstag folgen die Sportfreunde Stiller, Placebo, Muse und Casper. Am Sonntag endet Rock am Ring unter anderem mit Korn, Volbeat und den Beatsteaks.

