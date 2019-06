Kostenpflichtiger Inhalt: „Rock am Ring“-Organisatoren im Interview : „Der Kern ist und bleibt die Musik“

Casper bei seinem Auftritt bei „Rock am Ring“ im vergangenen Jahr. Foto: Bauch, Jana (jaba)

„Rock am Ring“ beginnt am Freitag. Das Mega-Festival in der Eifel zieht jedes Jahr 80.000 Besucher an den Nürburgring. Marek Lieberberg und sein Sohn Andre organisieren das Konzert auf der Rennstrecke.