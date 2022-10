„Lift Me Up“ : Rihanna meldet sich zurück – mit Single für „Black Panther“-Film

Los Angeles Rihanna meldet sich nach längerer Pause mit einer neuen Single zurück. Die Musik wurde in fünf Ländern aufgenommen und zollt dem Leben von Schauspieler Chadwick Boseman Tribut. Am Freitag soll der Song erscheinen.

Die 34-jährige Sängerin aus Barbados kündigte am Mittwoch (Ortszeit) den Song „Lift Me Up“ zur Veröffentlichung am Freitag an. Das Lied ist nach Mitteilung der Marvel Studios der Lead-Song für den Film „Black Panther: Wakanda Forever“, der Mitte November in die Kinos kommen soll.