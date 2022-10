Neue Single „Lift Me Up“ : Rihanna ist zurück, jedenfalls ein bisschen

Rihanna ist zurück. Foto: AFP/VALERIE MACON

Düsseldorf Rihanna hat mit ihrer neuen Single die erste neue Musik seit sechs Jahren veröffentlicht. „Lift Me Up“ ist aber nicht der mitreißende Kracher geworden, den sich viele erhofft hatten. Warum die Sängerin trotzdem auch weiterhin von Erfolg gekrönt ist.

Die 34-Jährige veröffentlichte soeben die erste neue Musik seit sechs Jahren. Der Song „Lift Me Up“ ist nun aber nicht der mitreißende Kracher geworden, den sich viele erhofft hatten. Die getragene Ballade mit den gedehnten Vocals funktioniert vielmehr als Seelenwärmer, als Zurüstung für den Winter. Sie ist Teil des Soundtracks zum neuen Marvel-Film „Black Panther: Wakanda Forever“ (Kinostart: 9. November). Chadwick Boseman, der Star des ersten „Black Panther“-Films, starb 2020. Rihanna begreift ihren Song als Verbeugung vor Boseman. Die letzten Verse des Titels lauten: „We need light. We need love.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das um Mitternacht veröffentlichte Lied dürfte der Beginn des großen Comebacks der Frau sein, die 2021 mit einem Vermögen von 1,7 Milliarden Dollar als reichste Musikerin geführt wurde. Im September hatte sie angekündigt, im kommenden Jahr in der Halbzeitpause des Super Bowl aufzutreten. Schon seit einiger Zeit erwartet man das neunte Album der Musikerin. Zuletzt hieß es, es solle eine Reggae-Platte werden.

Obwohl Rihanna außer einigen Gastauftritten bei anderen Künstlern schon so lange keine eigene Musik veröffentlicht hat, ist sie als Geschäftsfrau enorm erfolgreich. Sie gründete eine Modefirma, eine Unterwäsche-Linie, und ihre Make-Up-Linie Fenty Beauty bietet Kosmetik für unterschiedliche Hauttypen an. Sie war als Darstellerin in mehreren Filmen und Serienproduktionen wie „Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ zu sehen. Und 2019 veröffentlichte sie ihre „visual autobiography“ unter dem so lakonischen wie prägnanten Titel „Rihanna“.

Im Januar 2022 veröffentlichte Rihanna ein Foto, auf dem sie mit ihrem Freund, dem Rapper ASAP Rocky, posiert und ihren Babybauch zeigt. Das Bild wurde millionenfach kommentiert. Zum Debattenthema wurde auch, wie offenherzig Rihanna in den folgenden Wochen ihren Babybauch präsentierte. Der gemeinsame Sohn des Paares kam im Mai zur Welt.

Lesen Sie auch Super Bowl : Rihanna tritt bei Halbzeitshow auf