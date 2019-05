New York : Verwirrung um Revival-Festival „Woodstock 50“

New York Kein Geld, kein Ort, keine Tickets: Die geplante Neuauflage des legendären Musikfestes steht auf der Kippe.

In diesem Jahr ist vor allem unklar, wer für die hohen Gagen von Superstars wie Jay-Z, Santana und Miley Cyrus aufkommen soll. Drei Millionen Dollar Auftrittsgelder sind laut US-Branchenseite „Billboard“ schon gezahlt worden, doch nun fehle weiteres Geld. Am Montag hatte Hauptinvestor Dentsu Aegis Network den Stecker gezogen und mitgeteilt, dass das Festival nordwestlich von New York abgesagt sei. Es sei nicht möglich, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die dem Markennamen „Woodstock“ gerecht werde und die Sicherheit von Künstlern und Zuschauern garantiere, so die offizielle Formulierung.