„Renaissance“: Beyoncé kündigt neues Album für 29. Juli an​

Beyoncé kündigt neues Album für 29. Juli an

Beyoncé im März 2021 in Los Angeles. Foto: AP/Chris Pizzello

New York Ihre Fans haben schon sehnsüchtig gewartet - jetzt ist dürfen sie sich freuen: Superstar Beyoncé hat ihr neues Album angekündigt. „Renaissance“ erscheint am 29. Juli und wird 16 Songs umfassen.

Das war am Donnerstag ihrer Website zu entnehmen, und auch mehrere Streaming-Dienste, darunter Tidal und Spotify , kündigten die Neuveröffentlichung an.

Schon in der vergangenen Woche ahnten ihre Fans, dass eine wichtige Ankündigung bevorstehen könnte, weil die Sängerin ihre Profilfotos auf all ihren Social-Media-Kanälen entfernte. „Renaissance“ ist der Nachfolger von „Lemonade“, Beyoncés letztem Album aus dem Jahr 2016. In der Zwischenzeit war sie aber nicht untätig: Sie war auf dem Remix von „Savage“ der Rapperin Megan Thee Stallion zu hören und eröffnete die Oscar-Verleihung 2022 mit ihrem Song „Be Alive“ aus dem Film „King Richard“.