40. Todestag von Bob Marley : Der König des Reggae

Bob Marley starb am 11. Mai 1981. Der berühmteste und erfolgreichste Reggae-Künstler („No Woman No Cry“) wurde nur 36 Jahre alt. Eine Erinnerung.

Am 11. Mai vor 40 Jahren starb Robert Nesta Marley. Mittlerweile ist der Jamaikaner, den die Welt in den 1970er-Jahren als Bob Marley kennen, schätzen und sogar lieben gelernt hat, länger tot, als er gelebt hat. Doch vor allem als Reggae-Musiker ist Bob Marley, der nur 36 Jahre alt wurde, unsterblich.

Die letzte Ruhestätte des „Reggae-Königs“ findet sich in seinem Geburtsort Nine Mile im Saint Ann Parish. Es gibt dort ein Bob Marley Mausoleum, in dem sein Grabmal aus feinstem Marmor für Besucher zugänglich ist. Den Marmor stiftete seinerzeit die italienische Regierung, nachdem Marley im Sommer 1980 in der Mailänder Catenaccio-Kathedrale „San Siro“ eine seiner letzten Reggae-Messen in Europa zelebriert hatte. Es war vor einem Auditorium von mehr als 110.000 Menschen das größte Konzert seiner Karriere.