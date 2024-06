Musikfestival in der Eifel Donots mischen Rock am Ring auf – gleich zweimal

Am Sonntagnachmittag erschien ein Instagram-Post: „Liebes Rock am Ring Team, sagt ma, wie spontan ist so ein riesen Festival eigentlich? Verkaterte Grüße mit Schnapsideen, eure Donots“, stand da. Ganz simpel, Schwarz auf Weiß. „Wir können spontan sein und mögen Schnapsideen“, war die simple Antwort des Rock am Ring-Accounts. Gesagt getan.