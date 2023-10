Nach 27 Jahren Mutmaßlicher Mörder von Rap-Legende Tupac Shakur angeklagt

27 Jahre lang gab der Mord an dem berühmten US-Rapper Tupac Shakur („All Eyez on Me“) Rätsel auf - jetzt sitzt ein Tatverdächtiger in Haft. Der 60-Jährige wurde in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada festgenommen. Der frühere Gang-Anführer sei von einer Grand Jury unter anderem wegen Mordes mit Gebrauch einer tödlichen Waffe angeklagt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (Ortszeit) in Las Vegas mit.