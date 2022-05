Neues Album : Rammstein verteidigen Chartsspitze gegen die Toten Hosen

Baden-Bade Die Rocker von Rammstein halten sich mit ihrem neuen Album „Zeit“ an der Spitze der Album-Charts - und das obwohl ihnen unzählige Neuzugänge und Wiedereinsteiger den Platz streitig machen.

Die Brachial-Rocker von Rammstein bleiben mit ihrem neuen Album „Zeit“ an der Spitze der Charts. Die Musiker aus Berlin um Sänger Till Lindemann seien „derzeit eine Liga für sich“, „obwohl ihnen unzählige Neuzugänge und Wiedereinsteiger den Thron streitig machen“, teilte GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit.

In den Single-Charts liegt wie in der Vorwoche Rap ganz vorne: Spitzenreiter bleibt Luciano mit „Beautiful Girl“. Die Neufassung des Modern-Talking-Klassikers „You're My Heart, You're My Soul“ von Katja Krasavice, Dieter Bohlen und Pietro Lombardi folgt auf Platz zwei. Rang drei erreicht „We Made It“ von t-low & Miksu/Macloud.