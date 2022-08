In zwölf Ländern : Rammstein und Till Lindemann kündigen neue Tournee für 2023 an

Berlin/München Zum Ende ihrer erfolgreichen Europa-Tournee haben Rammstein und Sänger Till Lindemann neue Konzerte im kommenden Jahr in Aussicht gestellt.

„Thank you Europe, see you 2023“, schrieb Lindemann (59) am Freitag auf seinem Instagram-Account. Die Berliner Band („Zeit“) blendete am Donnerstagabend beim für Europa abschließenden Konzert im belgischen Ostende die Farben von zwölf Ländern ein - jeweils mit dem Hinweis „See you in 2023!“ versehen.