Entscheid folgt im August : Rammstein plant offenbar Silvester-Konzert auf Münchner Theresienwiese

München Die Band Rammstein plant offenbar ein Silvester-Konzert mit 145 000 Zuschauern auf der Münchner Theresienwiese. Ob die Stadt die Fläche freigibt, soll sich noch im August entscheiden. Falls nicht, hat die Band schon eine Alternative im Ruhrgebiet ins Auge gefasst.

Die Theresienwiese in München hatte zwei Jahre Pause, 2022 kommt die Wiesn zurück. Und möglicherweise findet auf dem Gelände in diesem Jahr noch ein weiteres Spektakel statt, das internationale Aufmerksamkeit erregen könnte. In einem Bericht der Süddeutschen Zeitung heißt es, die Hard Rock-Band Rammstein habe eine Anfrage bei der Stadt München eingereicht, um am Silvesterabend ein Konzert auf der Theresienwiese zu spielen. 2018 hatte die Band erstmals ein Silvesterkonzert an einem mexikanischen Strand gegeben. Von 20 Uhr an möchte Rammstein vier Stunden lang, bis zum Countdown ins neue Jahr, vor 145 000 Zuschauern spielen.