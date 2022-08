Entscheidung gefallen : Silvester-Konzert von Rammstein auf Münchner Theresienwiese abgesagt

München Die Band Rammstein hatte ein Silvester-Konzert mit 145.000 Zuschauern auf der Münchner Theresienwiese geplant. Doch jetzt haben die Veranstalter kurzfristig abgesagt. Warum, das erfahren Sie hier.

Die Theresienwiese in München hatte zwei Jahre Pause, 2022 kommt die Wiesn zurück. Und eigentlich sollte auf dem Gelände in diesem Jahr noch ein weiteres Spektakel stattfinden, das internationale Aufmerksamkeit erregen könnte. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hieß es, die Hard Rock-Band Rammstein habe eine Anfrage bei der Stadt München eingereicht, um am Silvesterabend ein Konzert auf der Theresienwiese spielen zu dürfen. Doch nach einem Gespräch mit der Stadt München habe der Veranstalter überraschend abgesagt, sagte ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferats (KVR).