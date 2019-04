„Deutschland“ : Rammstein nach zehn Jahren wieder auf Platz 1 der Charts

Düsseldorf Die Rockband Rammstein hat mit ihrem neuen Song „Deutschland“ nach fast zehn Jahren wieder die Topplatzierung der deutschen Single-Charts erobert.

In den Album-Charts sicherten sich gleich vier Neueinsteiger eine Platzierung in der Top fünf. Fler gelang mit „Colucci“ seine insgesamt vierte Spitzenplatzierung. Danach schaffte es Wincent Weiss („Irgendwie Anders“) mit seinem zweiten Studioalbum auf Platz zwei. Neu dabei waren auch Die Toten Hosen mit einem Live-Album sowie Billie Eilish („When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“). Vorwochensieger Schiller („Morgenstund“) rutschte an die fünfte Stelle.