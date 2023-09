Nach Vorwürfen durch Shelby Lynne Rammstein – Litauische Behörde untersucht Verdacht auf Verleumdung

Rammstein hatte am 22. Mai in Vilnius das erste Konzert seiner bis Anfang August gelaufenen Europa-Tournee gegeben. In sozialen Medien erhob eine Frau aus Nordirland anschließend Vorwürfe, im Umfeld des Konzerts womöglich betäubt und verletzt worden zu sein. Nach Auswertung der erhaltenen Informationen zur Klärung der Umstände des Vorfalls entschieden die litauischen Behörden, keine Ermittlungen gegen die Band oder andere Personen aufzunehmen.