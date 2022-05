Die Geschichte der Band begann 1993 in einer WG in Berlin. Dort entschieden die Musiker Richard Z. Kruspe, Christoph "Doom" Schneider und Oliver Riedel, ein gemeinsames Band-Projekt ins Leben zu rufen - "Templeprayers" nannten sie es damals. Später holten sie Till Lindemann als Sänger und Textschreiber dazu. Ihre ersten vier deutschsprachigen Songs nahmen sie am 19. Februar 1994 auf. Rhythmusgitarrist Paul Landers und Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz stiegen nachträglich in die Band ein.

(v.l.) Christoph Schneider, Paul Landers und Till Lindemann bei einem gemeinsamen Auftritt bei der 14. Verleihung der MTV Europe Music Awards 2007.