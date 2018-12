Rammstein, Abba, Madonna: Diese neun Alben sorgen 2019 für Furore

Düsseldorf Musik liegt in der Luft – und zwar ganz frische. 2019 stehen viele neue Alben an - darunter auch von Stars, von denen man viel zu lang nichts mehr gehört hat.

Abba: Im April platzte die Bombe: Das legendäre Schweden-Quartett gibt nach Jahrzehnten Funkstille bekannt, dass es bald zwei nagelneue Songs an den Start bringt. Obwohl öffentlich bisher noch keine Note zu hören war, stellt sich die Frage: Folgt ein Album? „Eventuell“, so Bandmitglied Björn Ulvaeus in einem Interview. „Oder auch vier Songs, so was in der Art – das ist denkbar.“