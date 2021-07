Rechte am Band-Logo : Ralph Siegel gewinnt Prozess um „Dschinghis Khan“

Rechte am Band-Logo

München Die Ohrwürmer „Dschinghis Khan“ und „Moskau“ kennt fast jeder. Komponist Siegel und der frühere Leadsänger Heichel haben sich entzweit - und kämpfen vor Gericht um die Rechte am Band-Logo.

Es kann nur einen „Dschinghis Khan“ geben: In einem Streit um das Logo der Schlager-Combo hat sich Komponist und Produzent Ralph Siegel gegen den früheren Leadsänger Wolfgang Heichel durchgesetzt, der ebenfalls als „Dschinghis Khan“ auftritt. Siegel als dem maßgeblichen Produzenten und Schöpfer steht ein „Unternehmenskennzeichenrecht“ an „Dschinghis Khan“ zu, wie das Landgericht München I am Mittwoch mitteilte.