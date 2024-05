Raketenfestival in Hombroich Ein Sommertag mit Musik auf der Wiese

So ist dieses Mal der schwedische Komponist, Musiker, Autor und bildende Künstler Sven Åke Johansson zu Gast, der seit 1967 in Berlin lebt und arbeitet. Er eröffnet das Raketenfestival mit der Uraufführung seiner Komposition „Wepa Turm, bei der Pappkartons in unterschiedlichen Größen eine wichtige Rolle spielen. Und der Künstler Ralf Schreiber arbeitet mit elektronischen Geräten wie Motoren, Mikrofonen und Lautsprechern, die er zu kinetischen Klang- und Lichtinstallationen umbaut. Seine Kompositionen arbeiten mit sensiblen Lautstärken, die bisweilen an die Grenze der Wahrnehmung ausgerichtet sind. Kompositorisch macht er Licht, Bewegung und Klang sicht- und hörbar. Er bietet zudem einen Mini-Workshop an. Darin kann man kleine kinetische Klanggeräte bauen und so selbst Teil der Klanginstallation werden.