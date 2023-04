Konzert am Sonntag in der Lanxess-Arena Pur besingen in Köln die Liebe

Man darf zu der Musik von Pur stehen, wie man möchte, aber: auch nach fast 40 Jahren wirken die Könige der Schlagerpop-Szene wie ein Magnet auf die Menschen. Die Lanxess-Arena jedenfalls ist an diesem Sonntagabend mit rund 18.000 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt. Als Frontsänger Helmut Engler dann um Punkt viertel nach acht zur besten Tatort-Zeit in seinem gewohnten Flanellhemd-Style im Rampenlicht erscheint „und Du umarmst mich / Und du wärmst mich / Das tut mir so gut / Ja, das tut mir so gut“ singt, hält es fast niemanden mehr auf den Sitzen. Oder anders ausgedrückt: alles beim Alten.