Bei Marvin Gaye abgekupfert Auftaktplädoyers in New Yorker Copyright-Prozess gegen Ed Sheeran

Popstar Ed Sheeran hat in einem Zivilverfahren seinen Hit „Thinking Out Loud“ gegen Plagiatsvorwürfe verteidigt. Er habe sich nicht bei „Let's Get It On“ von Marvin Gaye bedient, als er seinen Song geschrieben habe, betonte der 32-Jährige am Dienstag im Zeugenstand in New York. Aufgerufen wurde der Sänger von den Anwälten der Erben von Ed Townsend, der den Soulklassiker von 1973 gemeinsam mit Gaye geschrieben hatte. Townsends Familie wirft Sheeran vor, mit „Thinking Out Loud“ gegen das Urheberrecht verstoßen zu haben. Denn der Song aus dem Jahr 2014 weise „frappierende Ähnlichkeiten“ mit dem legendären Song von Gaye und „offenkundige gemeinsame Elemente“ auf, argumentieren die Kläger.