Drei Konzerte im Kölner Palladium Provinz als extrem gute Alternative

Dann läuft es so: Vince bewegt sich gekonnt tänzerisch zu den oftmals geradlinigen Beats seiner Songs, während er – mal mit, mal ohne Gitarre – seine Texte ins Mikro nuschelt. Seine Fans feiern das alles ab. Mit ihren Liedern wie „Großstadt“ oder auch „James Blake“ schaffen es die Beinahe-Ravensburger ein Gefühl von Zugehörigkeit zu entfachen. Ihre Botschaften sind klar, verständlich und nah dran an ihren Zuhörern, verleihen ihnen Identität: „Alles, was du schreiben kannst / Fängt mit vermissen an / Was glaubst, du wer du bist?“