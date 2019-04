Kult-Musiker starb im April 2016 : Prince-Album „Originals“ mit 15 Titeln erscheint im Juni

New York Die Fans sind erneut elektrisiert und voller Vorfreude: Schon zum zweiten Mal erscheint ein posthumes Album von Prince. Auf „Originals“ sind überwiegend unveröffentlichten Aufnahmen der US-Poplegende zu hören.

Das Album "Originals" wird 15 Demo-Versionen von Songs enthalten, die Prince in erster Linie für andere Künstler komponiert hatte. Einige dieser Songs wurden in ihrer Interpretation durch andere Musiker zu großen Hits, darunter "Manic Monday" (Bangles), "The Glamorous Life" (Sheila E.) und "Nothing Compares 2 U" (Sinead O'Connor).