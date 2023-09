Auf Instagram Pop-Superstar Rihanna stellt Söhnchen Riot Rose vor

Pop-Superstar Rihanna (35, „Diamonds“) hat nach der Geburt ihres zweiten Kindes erstmals Fotos des Babys in ihren sozialen Medien veröffentlicht. „Willkommen in der Welt Riot Rose“, schrieb die Sängerin am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram zu mehreren Bildern des kleinen Jungen, in einem rosa Strampelanzug mit weißen Söckchen. Auch sie selbst und ihr Partner, US-Rapper Asap Rocky (34, „Praise the Lord“), sind zu sehen. Auf Instagram-Story postete sie zudem Aufnahmen von der ganzen Familie zusammen mit dem im Mai 2022 geborenen Sohn RZA.