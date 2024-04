Musik Warum im Pop das neue Alt-und-Jung-Phänomen dominiert

Bevor Pop-Nostalgiker nun in Jubel ausbrechen und Bohlen-Skeptiker verstört werden: Nein, Modern Talking, das mit Streit implodierte Musik-Duo aus Bohlen und Anders, ist nicht wiedervereint. Der „Pop-Titan“ hat einen Neuen, der an seiner Seite jenen Hit singt, den er mit Anders in den 80ern erstmals in die Charts hievte: Influencer Twenty4Tim. Der Kölner hat 2,7 Millionen Instagram-Follower und sagenhafte 4,9 Millionen TikTok-Anhänger.