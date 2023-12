Musik-Geschenke Die besten Alben zum Fest

„Mamouna“ aus dem Jahr 1994 gehört neben „Boys And Girls“ (1985) und „Bete Noir“ (1987) zu den großen Solo-Alben von Bryan Ferry. Es ist das unbekanntere in diesem Trio, und damit sich das ändert, gibt es nun eine Deluxe-Version, die als Bonus zu den zehn ursprünglichen Stücken einige ungehörte Abmischungen und Entwürfe versammelt. Ferry ist sehr schön melodramatisch, beim Hören sieht man vor dem geistigen Auge, wie er in weißem Hemd mit Wollkrawatte dasteht und sich das Haar aus dem Gesicht wischt. Die Arrangements haben einen unnachahmlichen düsteren Glamour, den Ferry bei Besuchen in New Yorks Studio 54 geschult hat und der sowohl die Frühphase als auch das Spätwerk seiner Band Roxy Music zitiert. Apropos: Der ehemalige Band-Kollege Brian Eno macht hier auch mit, die beiden hatten einander zufällig im Urlaub getroffen. Ferry hatte sich mit dem zuvor erschienenen Cover-Album „Taxi“ für die Aufnahmen eingegroovt, davon sollte man bei Gelegenheit unbedingt noch einmal seine Anverwandlung von Velvet Undergrounds „All Tomorrow’s Parties“ hören. Unter den Bonus-Stücken von „Mamouna“ fällt vor allem die frühe Version von „Loop De Li“ auf. Das erschien regulär erst 2015 auf „Avonmore“. So gewährt „Manouna“ nebenbei Einblick in die Arbeitsweise von Bryan Ferry.