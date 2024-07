„Piano Man“ verlässt die Bühne Billy Joel spielt letztes Konzert im Madison Square Garden

In den 20 Jahren danach veröffentlichte er zehn weitere Alben mit Erfolgssongs wie „Uptown Girl“, „River Of Dreams“, „She's Always A Woman To Me“, „It's Still Rock and Roll to Me“, „We Didn't Start the Fire“ und „Tell Her About It“. Kritiker belächelten seinen Americana-Pop häufig, beim Publikum aber verkaufte sich die Musik hervorragend.