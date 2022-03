2007 gab Collins mit der Band Genesis eine Abschieds-Welttournee. Am 9. März 2011 gab er das Ende seiner musikalischen Karriere bekannt. Vorausgegangen waren gesundheitliche Probleme. Collins bestätigte in Interviews, seit 2009 nicht mehr Schlagzeug spielen zu können. Außerdem wurde er alkoholkrank. Im Sommer 2017 gab Collins mit der „Not Dead Yet Live“-Tour mit einer 14-köpfigen Band trotz erkennbar angeschlagener Gesundheit sein Comeback mit Konzerten unter anderem in London und Köln. Dabei wurde er von seinem damals 16-jährigen Sohn Nicholas Collins am Schlagzeug begleitet. Der Titel der Tour ist eine Anspielung auf seine gleichnamige Autobiografie, die er 2016 veröffentlicht hatte.