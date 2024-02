US-Rockband Pearl Jam kündigt Welttournee und neues Album an

Die Grunge-Rocker kündigten am Dienstag (Ortszeit) den Auftakt ihrer Konzertreise für Anfang Mai im kanadischen Vancouver an. In Europa sind ab Mitte Juni Auftritte in Dublin, Manchester, London, Barcelona, Madrid und Lissabon geplant. Auch zwei Konzerte auf der Berliner Waldbühne stehen Anfang Juli auf dem Programm. Mitte November soll die „Dark Matter“-Tour im australischen Sydney enden.