Als um die Band „die Hölle losbrach“ Paul McCartney veröffentlicht private Fotos aus der Beatles-Zeit

Die Aufnahmen werden auch in einer Ausstellung mit dem Titel „1963–64: Eyes of the Storm“ in der National Portrait Gallery in London gezeigt. Hinsichtlich seines fotografischen Talents äußerte sich Paul McCartney trotzdem bescheiden. „Ich denke, die Bilder haben vor allem historischen Wert“, sagte er, „deshalb habe ich nicht den Anspruch, als versierter Fotograf zu gelten.“