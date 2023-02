Soll noch dieses Jahr erscheinen Paul McCartney spielt auf neuem Rolling-Stones-Album mit

Obwohl die Beatles und Rolling Stones als die berühmtesten britischen Bands ihrer Zeit oft als Rivalen dargestellt wurden, haben die Musiker immer wieder zusammengearbeitet. So trat Beatle John Lennon 1968 als Teil einer „Supergruppe“ namens The Dirty Mac bei der Show „Rolling Stones Rock and Roll Circus“ auf. Stones-Gründungsmitglied Brian Jones spielte im Gegenzug beim Beatles-Lied „You Know My Name (Look Up The Number)“ als Gitarrist mit. Den Song „I Wanna Be Your Man“ schrieben McCartney und John Lennon für die Stones, später nahmen ihn die Beatles auf.