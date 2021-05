Wegen Corona-Pandemie : Parookaville-Festival 2021 ist abgesagt

Weeze Das Parookaville-Festival muss wie im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Veranstalter hatten noch eine Verlegung in den Spätsommer geprüft.

Bis zuletzt seien alle Optionen einschließlich einer Verlegung in den Spätsommer intensiv geprüft worden, heißt es: „Die andauernde Corona-Pandemie macht es aber unmöglich, das Festival mit 210.000 Besucher*innen an drei Tagen sicher durchzuführen.“ Eine Anpassung des Konzepts oder der Besucherzahl von zuletzt 70.000 Personen pro Tag, um den Genehmigungsprozess zu erleichtern, hatten die Veranstalter bereits im Vorfeld ausgeschlossen.

„Bis zuletzt hat das gesamte Team hart daran gearbeitet, das Festival auf den Spätsommer zu verschieben. Leider ist es wie bei vielen anderen Veranstaltern unmöglich, sowohl im Juli als auch im September 2021 ein Festival dieser Größe abzuhalten“, schreiben die Organisatoren in einem Statement an die Fans. Zuletzt war die Verschiebung in den September eine Option gewesen. Aber auch diese Alternative ist vom Tisch. Die Entscheidung habe man „schweren Herzens“ getroffen, so das Parookaville-Team.