Wegen Corona-Pandemie : Parookaville-Festival 2021 ist abgesagt

Weeze Das Parookaville-Festival muss wie im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Veranstalter hatten noch eine Verlegung von Juli in September geprüft.

Das Parookaville-Festival 2021 in Weeze ist abgesagt worden. Das meldeten sie Veranstalter soeben. Auch im vergangenen Jahr hatte das Festival nicht stattfinden können.

Bis zuletzt seien alle Optionen einschließlich einer Verlegung in den Spätsommer intensiv geprüft worden, heißt es: „Die andauernde Corona-Pandemie macht es aber unmöglich, das Festival mit 210.000 Besucher*innen an drei Tagen sicher durchzuführen.“ Eine Anpassung des Konzepts oder der Besucherzahl von zuletzt 70.000 Personen pro Tag, um den Genehmigungsprozess zu erleichtern, hatten die Veranstalter bereits im Vorfeld ausgeschlossen.

„Bis zuletzt hat das gesamte Team hart daran gearbeitet, das Festival auf den Spätsommer zu verschieben. Leider ist es wie bei vielen anderen Veranstaltern unmöglich, sowohl im Juli als auch im September 2021 ein Festival dieser Größe abzuhalten“, schreiben die Organisatoren in einem Statement an die Fans. Zuletzt war die Verschiebung in den September eine Option gewesen. Aber auch diese Alternative ist vom Tisch. Die Entscheidung habe man „schweren Herzens“ getroffen, so das Parookaville-Team.

„Parookaville, wie unsere Bürgerinnen und Bürger es lieben, ist ein langes Wochenende voller Unbeschwertheit, Freundschaften und wilder Party. Doch so sehr wir uns das alle wünschen, ist es in diesem Jahr leider einfach noch nicht wieder möglich. Im sechsten Jahr seit unserer Gründung schon zum zweiten Mal absagen zu müssen, ist natürlich har“, so Bernd Dicks, Co-Geschäftsführer der Parookaville GmbH.

„Wir haben über Monate intensiv an Umsetzungskonzepten gearbeitet und sind der Initiative Musik, die diesen Prozess mit Bundesmitteln finanziell unterstützt hat, für die Begleitung dankbar. Das wirtschaftliche Risiko einer kurzfristigen Absage ist damit allerdings nicht abgesichert und schlicht zu groß, sodass wir nun, wie viele andere Veranstalter auch schon, handeln müssen.“

Die Gesundheit der Fans stehe an erster Stelle, hatten die Organisatoren immer wieder betont. Im Interview mit unserer Redaktion hatte Bernd Dicks vom Parookaville-Team vor einiger Zeit erklärt, dass es den Festivalsommer nur „ganz oder gar nicht“ gebe. 50.000 Menschen würden nicht mit Abstandsregeln und Maske vor eine Mainstage passen. Eine Halbierung der Besucherzahlen wäre wirtschaftlich nicht möglich. Aus „ganz oder gar nicht“ wurde zum Leidwesen der Fans dann „gar nicht“.

„Parookaville ist ein großer Wirtschaftsfaktor für den Niederrhein geworden, daher schmerzt die Absage nicht nur emotional, sondern betrifft auch viele unserer Partner, die an der millionenschweren Produktion beteiligt sind“, so Dicks. „Wir blicken nun zuversichtlich auf 2022.“