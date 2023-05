Persönliche Rangliste von unserem Musikredakteur Die elf größten Pianisten

Kann man aus dem Pool vieler Weltklasse-Pianisten aller Zeiten die besten elf destillieren – und auch noch in eine Reihenfolge bringen? Klavierfreaks werden sich an den Kopf fassen. Warum fehlt der Chopin-Großmeister Rubinstein, warum der Beethoven-Erwecker Schnabel, warum der italienische Zauberer Benedetti Michelangeli? Was ist mit Peterson, was mit Richter, was mit Kempff? Und was mit den Damen von Haskil bis Pires oder Wang? Was mit komponierenden Virtuosen wie Rachmaninow oder Prokofieff? Und darf Brendel außen vor bleiben?