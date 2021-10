Beeindruckende Musiker-Initiative : Klassik für ein gesundes Klima

Orchestermusiker aus Düsseldorf und Duisburg, die sich im „Orchester des Wandels“ engagieren. Foto: Anne Orthen (orth)

Im „Orchester des Wandels“ engagieren sich mittlerweile viele deutsche Musiker. In Konzerten und Aktionen wollen sie auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Wie würde Ludwig van Beethoven seine 6. Sinfonie F-Dur, die „Pastorale“, heute komponieren? Wirklich als reizende Szene am Bach mit lauter zwitschernden Vögeln? Tatsächlich als angenehme, heitere Empfindung der Landleute? Und am Ende mit dankbaren Gefühlen nach dem Sturm?

Könnte sein, dass Beethoven anno 2021 vor lauter Autolärm keine Vögel mehr findet, dass auch der Bach längst begradigt und unter Beton verschwunden ist. Und ein Sturm von heute könnte die Bauern im ungünstigsten Fall die komplette Ernte kosten, wenn die Niederschläge die Flüsse verheerend über die Ufer treten lassen.

info Schlagzeug-Konzert mit Plastikmüll aus den Meeren Aufführungen „Sternzeichen“-Symphoniekonzert in der Düsseldorfer Tonhalle mit dem Schlagzeug-Konzert von John Psathas (bei dem recycelter Plastikmüll aus den Weltmeeren verwendet wird) und Beethovens „Pastorale“, Termine unter www.tonhalle.de. Partner Info www.orchester-des-wandels.de

Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland eine Initiative von Musikern, denen Klimawandel und Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen sind. Sie heißt „Orchester des Wandels“. Keimzelle war die Staatskapelle Berlin. Von dort hat der Verein bundesweit Knospen und Blüten getrieben: Musiker aus 23 großen deutschen Orchestern beteiligen sich, von Lübeck bis Stuttgart und München, natürlich auch in Nordrhein-Westfalen. Hier sind es Orchestermusiker aus Bochum, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Wuppertal. Zwar sind die jeweiligen Orchester in der Regel nur als privater Zusammenschluss der Musiker beteiligt, doch erwärmen sich auch die Dirigenten und Intendanten für die Ideen und Ziele der Künstler. Karin Schott-Hafner, Geigerin bei den Düsseldorfer Symphonikern, berichtet, dass ihr Orchester „mit überwältigender Mehrheit“ dem Verein beigetreten sei.

In der Düsseldorfer Tonhalle trafen wir jetzt Musikerinnen und Musiker aus Düsseldorf und Duisburg, die von einer eindrucksvollen Bewegung berichteten. Magdalena Ernst, Solo-Hornistin in Duisburg und Vorsitzende des Vereins, beschreibt die Netzwerke, die langsam wachsen, erzählt von Musikern, die von sich aus auf den Verein zugehen und fragen: Was können wir tun? Wichtig sei es, dass das Thema positiv und kreativ aufgegriffen werde. Die Musiker wollen nicht lauthals schimpfen, sondern nachhaltig auf die Veränderung in den Köpfen hinwirken. Das fängt im Kleinen an.

Tatsächlich haben Musik und Klima, Klang und Natur mehr miteinander zu tun, als viele ahnen. Viele moderne Philharmonien und Opernhäuser verfügen über Parkhäuser. Schaut man auf die Zahl der Fahrradständer, sieht es dagegen finster aus. Franziska Früh, Konzertmeisterin der Düsseldorfer Symphoniker, die zu jedem Dienst mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV kommt („wir haben privat gar kein Auto und vermissen es auch nicht“), hält Veränderung des Bewusstseins für sehr wichtig. Auch beim geplanten Opernneubau: „Wie kann man ihn“, fragt Früh, „klimaneutral gestalten und aus nachhaltigen Materialien bauen?“

Die Musiker aus allen Zeiten müssen sich natürlich an die eigene Backe fassen. Für den Bau vieler Instrumente wurde die Natur über Jahrhunderte bedenkenlos ausgebeutet. Tropische Hölzer sind begehrte Materialien, Palisander, Ebenholz oder das rötliche Pernambukholz aus Brasilien, das für Bögen genutzt wird. Das „Orchester des Wandels“ setzt sich dafür ein, dass abgeholzte Wälder wieder aufgeforstet werden. Im sogenannten Madagaskar-Projekt werden aus Samen Setzlinge gezogen und neu gepflanzt. Es wird kontrolliert, ob sie anwachsen; abgestorbene Setzlinge werden ersetzt. Geplant ist, in den ersten fünf Jahren 140.000 Bäume auf 200 Hektar zu pflanzen. Dafür hat das „Orchester des Wandels“ namhafte Partner gewonnen, etwa den Zoo Zürich, das „Green Touring Network“, die „Wildlife Conservation Society“ und die Deutsche Orchester-Vereinigung.

Dieses Orchester for future macht aber auch mit klanglichem Erfindungsreichtum auf ökologische Aspekte aufmerksam. Das nächste Düsseldorfer „Sternzeichen“-Symphoniekonzert im November weist fast zeitgleich zur Klimakonferenz in Glasgow auf die gefährdete Natur hin. Im Mittelpunkt steht das Schlagzeugkonzert mit dem Titel „Leviathan“ von John Psathas. Er verwendet teilweise Percussions-Instrumente, die als recycelter Plastikmüll aus den Weltmeeren stammen.

Auch das Eingangsstück beschäftigt sich, wenngleich umwerfend schön, mit einem Eingriff in die Natur. Ruth Legelli, Solo-Flötistin der Symphoniker, spielt „Syrinx“ für Flöte solo von Claude Debussy, und gleich erinnert man sich an den Mythos vom Hirtengott Pan, welcher der sagenhaft schönen Nymphe Syrinx nachjagte, sie aber nicht erwischte, weil sie sich – so steht’s in den „Metamorphosen“ des Ovid – in Schilfrohr verwandelte. Nun Ovid weiter: „Doch wie er tief aufseufzt, bewegte sein Atem die Halme, / Und es erscholl eine zarte Musik, einer Klage vergleichbar.“ Sogleich schnitzte sich Pan ein Pfeiflein aus der verschilften Nymphe und trug sie fortan als klingende Beute mit sich.