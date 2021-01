Gründer des Open-Source-Festivals : Philipp Maiburg zieht nach Berlin

Fast zwei Jahre nach dem letzten Open-Source-Festival verlässt der 48-Jährige seine langjährige Heimat. In Berlin tritt er eine neue Position bei seinem Arbeitgeber an.

Im Hauptbahnhof ist er in den Zug gestiegen, er war alleine, und er sagte: „Ich hab einen Kloß im Hals.“ Philipp Maiburg hat seine langjährige Heimat in Richtung Berlin verlassen. Endgültig. „Danke Düsseldorf, dass du Gastgeber meiner besten 25 Jahre bisher warst“, schrieb er bei Instagram neben ein Schwarzweiß-Foto vom Bahngleis. In der Hauptstadt wird der 48-Jährige „Marketing Director Europa“ der Bekleidungsfirma Carhartt WIP.