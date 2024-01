Konzert in Düsseldorf Die besten Lieder der britischen Band OMD

5. „If You Leave“ (1986)

Wer den Film „Pretty In Pink“ damals gesehen hat, wird nie die Szene vergessen, in der „If You Leave“ gespielt wird. Regisseur John Hughes hatte die erste Fassung einem Testpublikum vorgeführt und wurde danach aufgefordert, den Schluss umzuschneiden. Für die neue Fassung beauftragte er OMD mit einem anderen als dem ursprünglich vorgesehenen Lied. Weil die Band aber kurz vor dem Beginn ihrer Tournee stand, blieben weniger als 24 Stunden, das Stück zu schreiben. Man hört „If You Leave“ die Zeitnot nicht an, im Gegenteil, das ist einer der schönsten Songs der Gruppe.