Olivia Rodrigo live in Köln Viel mehr als der nächste Disney-Star

Olivia machte schon zu Anfang ihrer Karriere klar, dass sie ein großer Swiftie ist und Taylor eine riesige Inspiration für sie sei. Als „Driver´s License“ veröffentlicht wurde, berichtete Olivia von dem Moment, das erste Mal neben ihrem Idol in den Charts zu stehen, woraufhin Taylor ihr online gratulierte. Kurze Zeit später begannen die Gerüchte, dass Olivia und Taylor Streit hätten. Der Ursprung war Olivias Song „Deja Vu“, dessen Bridge stark an Taylors Song „Cruel Summer“ erinnere und Taylor und ihr Team nach einem kurzen Rechtsstreit deshalb in die Credits aufgenommen wurden. Als Olivias Song „Vampire“ erschien, haben Swifties angenommen, dass die „blutsaugende und famefucking“ Person Taylor sei, was Olivia nie bestätigte. Sie sagte, dass sie über diese Theorie sehr überrascht sei. Die Streitgerüchte wurden immer stärker, nachdem es keine Fotos von Taylor und Olivia bei dem Grammys 2023 gab, während Taylor aber Fotos mit der Sängerin Sabrina Carpenter machte, die sie auch als Support-Act mit auf die Eras-Tour nahm. Das sahen Fans als Rache an Olivia, da auch zwischen Olivia und Sabrina ein nie bestätigter Streit vermutet wird und Sabrina das „blond girl“ sein soll, über das Olivia in ihrem Debütsong „Driver´s License“ singt. Mit all diesen Gerüchten und Spekulationen haben die Grammys 2024 aufgeräumt. Man sah Taylor tanzen und mitsingen, während Olivia „Vampire“ performte, was wohl definitiv gegen einen Streit spricht und das Gerücht, dass es in dem Song um Taylor Swift geht aus der Welt schaffte.