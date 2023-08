„Rich Men North of Richmond“ Country-Sänger wird über Nacht berühmt – doch wo steht er politisch?

Der eben noch obskure Country-Barde aus dem ländlichen Virginia versteht sich erstaunlich gut auf die Vermarktung seines kometenhaften Aufstiegs. Von dem olivgrünen „Goochland“-Country-T-Shirt über den blauen Klappstuhl in dem Video bis zu den drei Hunden bedient der 31-jährige Sänger alle Klischees. Wie auch sein Übernacht-Hit eine Vertonung populistischer Beschwerden über die da oben ist. „Ich habe meine Seele verkauft, den ganzen Tag gearbeitet, Überstunden für einen Scheißlohn, damit ich hier draußen sitzen und mein Leben vergeuden kann“, grollt Oliver Anthony, der südlich von Richmond lebt, über die Eliten nördlich der Hauptstadt. „Diese reichen Männer nördlich von Richmond... sie wollen die totale Kontrolle haben, wollen wissen, was du denkst, wollen wissen, was du tust...“