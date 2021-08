Musiktheater bei der Ruhrtriennale : Kopflose Gespenster im Klanguniversum

Bochum Olga Neuwirths Oper „Bählamms Fest“ wurde bei der Ruhrtriennale in der Bochumer Jahrhunderthalle aufgeführt. Am Pult stand der Dirigent Sylvain Cambreling.

Auch mit ihrer Musiktheaterschiene startete die Ruhrtriennale jetzt in der Bochumer Jahrhunderthalle. Bewusst korrespondierend mit dem Schauspiel-Entree am Vortag in Gladbeck und Barbara Freys „Untergang des Hauses Usher“ folgte jetzt „Bählamms Fest“. Die 105-minütige Oper von Olga Neuwirth wurde 1999 in Wien uraufgeführt. Das Libretto von Elfriede Jelinek beruht auf der Vorlage von Leonora Carrington (1917-2011), deren gemeinsame Jahre mit dem Surrealisten Max Ernst bei ihr literarische Spuren hinterlassen haben. Denn reichlich surreal geht es zu im und um das Haus der Familie Carnis.