Eko Fresh, Die Ärzte & Nura Diese Städte in NRW werden von großen Künstlern besungen

New York ist die am häufigsten besungene Stadt der Welt. Taylor Swift, Ed Sheeran und Alica Keys, sie alle haben schon Welthits über den „Big Apple“ geschrieben. Nicht zu vergessen ist bei dieser Aufzählung selbstverständlich Frank Sinatra mit seiner Jazz-Liebeserklärung namens „New York, New York“, an die Stadt, die niemals schläft. Doch auch die ein oder anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen wurde bereits in so manchem Lied erwähnt. Unter den Interpreten sind zum Teil einige der erfolgreichsten deutschen Künstler überhaupt.